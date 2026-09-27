ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀਜੇ ਕਾਰਨ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ,1 ਦੀ ਮੌਤ, 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਲੈਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਸੀ।
Published : September 27, 2026 at 6:06 PM IST
ਖੋਰਧਾ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਡੀਜੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਨਕ ਹਰੀਰਾਜਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਬਾਰਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਡੀਜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਟਨੀ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡੀਜੇ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਰਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਜਲੂਸ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਲੈਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਡੀਜੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।