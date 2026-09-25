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ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ 'ਬਾਹੂਬਲੀ ਕ੍ਰੇਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 69 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣਪਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ, ਬੱਪਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਬੱਪਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।

HYDERABAD GANESH IMMERSION
ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ 2026 (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 8:56 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਖੈਰਾਤਾਬਾਦ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ 69 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧੂਪ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

"ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਰੇਨ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। "ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਰੇਨ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਟਸਕੇਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ "ਜੈ ਬੋਲੋ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ!" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

HYDERABAD GANESH IMMERSION
ਖੈਰਤਾਬਾਦ 69 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ (Etv Bharat)

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ "ਜੈ ਬੋਲੋ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਭਵਨ, ਤੇਲਗੂ ਟੱਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਵਿਸਰਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮਾਰੋਹ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਸੀ. ਸੱਜਨਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸਰਜਨ ਜਲੂਸ ਦੀ ਮਿੰਟ-ਦਰ-ਮਿੰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 10,000 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, 24 ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

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ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ 2026
GANESH VISARJAN 2026
KHAIRATABAD GANESH IMMERSION
ਖੈਰਤਾਬਾਦ 69 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
HYDERABAD GANESH IMMERSION

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