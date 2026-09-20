15,500 ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਭੀੜ, ਵਿਸਰਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ
ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਰਤਨਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : September 20, 2026 at 4:02 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਜਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਰੰਗੀਨ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਤਨਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਗਣਪਤੀ ਕਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਤਨਗੰਜ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੰਡਲ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 15,500 ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਗਣਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼
- ਕੱਚੇ ਕੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਕਣਕ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਅਮਰੀਕੀ ਹੀਰਿਆਂ (ਚਿੱਟੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਥਰਾਂ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- 36 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਦੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
- ਰੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਚਾਕਲੇਟ ਭੇਟ ਮਿਲੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ਉਤਸਵ ਲਈ, ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਬੱਪਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 15,500 ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ 'ਚਾਕਲੇਟ ਗਣੇਸ਼' ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਤਨਗੰਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬੱਪਾ ਦੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਕਲੇਟ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਗਣਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸਰਜਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਰਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਹੂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬੱਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"