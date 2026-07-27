ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ, ਨਕਲੀ E20 ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਮੇਟਾ, ਐਕਸ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ, ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਪੋਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 10:41 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ "ਮਾਨਹਾਨੀ" ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਐਲਐਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ
ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੰਦੀਪ ਲੱਧਾ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ, ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ) ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਡਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਗਡਕਰੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।