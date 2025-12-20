Eggs 'ਤੇ FSSAI ਦੀ ਮੋਹਰ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਦਾਅਵੇ

Eggs 'ਤੇ FSSAI ਦੀ ਮੋਹਰ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਦਾਅਵੇ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨਿਯਮ 2011 ਤਹਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੁਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
Published : December 20, 2025 at 3:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੁਰਾਨ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ (AOZ) ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। FSSAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਦਾਰਥ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਨਿਯਮਾਂ, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੁਰਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
FSSAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੁਰਾਨ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਲਈ 1.0 µg/kg ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਤਮ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੀਮਾ (EMRL) ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੀਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EMRL ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਰੇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। FSSAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੁਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।"
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ FSSAI ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫੁਰਨ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਟਰੇਸ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਣ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਬੈਚ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਫੀਡ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅੰਡੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।"
FSSAI ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।