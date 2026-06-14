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'ਸਿਹਤਮੰਦ' ਦਾਅਵੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ! FSSAI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FSSAI) ਨੇ ਕਈ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

FSSAI issued notice
FSSAI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 14, 2026 at 5:06 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FSSAI) ਨੇ ਕਈ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਅੱਠ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਟੇਸਟੀ, ਹੈਲਥ ਏਡ, ਟ੍ਰੋਵੀ, ਦ ਹੈਲਥੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਹੈਲਥੀ ਮਾਸਟਰ, ਹੈਲਥੀ ਚੁਆਇਸ, ਪਲਾਨ ਬੀ ਅਤੇ ਨਿਊਹਰਬਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਮਾਮੀ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਟੇਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ FSSAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"

FSSAI ਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?

FSSAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾਅਵੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, FSSAI ਨੇ ਮੈਗੀ ਸੰਬੰਧੀ Nestlé India, KFC, Flipkart ਅਤੇ Open Secret ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਲਾਨ ਬੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਨ।

'ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ'

ਹੈਲਥੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ "ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਦਾ ਹੋਲ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈੱਡ" - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਗਲੂਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ "ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਸ" ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ, FSSAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।'

ਨਿਊਹਰਬਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨ "ਟਰੂ ਵਿਟਾਮਿਨ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ FSSAI ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ "ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ" ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ

ਟ੍ਰੋਵੀ ਦੇ ਸਨੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਹੈਲਦੀ ਮਿਕਸ ਵੈਜੀ ਚਿਪਸ", "ਹੈਲਦੀ ਰਾਗੀ ਚਿਪਸ" ਅਤੇ "ਹੈਲਦੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਚਿਪਸ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ "ਸਿਹਤਮੰਦ" ਹੋਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। FSSAI ਨੇ ਹੈਲਥੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ "ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਸਰਵ ਹੈਲਦੀ", ਹੈਲਥੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ "ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਫਾਰ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਪੋਹਾ" ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੈਲਥ ਏਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

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8 FOOD COMPANIES
FSSAI
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
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