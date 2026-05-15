ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਤਲ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾੜੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਤਲ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾੜੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : May 15, 2026 at 8:15 AM IST
ਸਿਰਮੌਰ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਲਾਸ਼
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 31 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰੜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਰੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਦੀਪ (ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਟਾਪੁਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਰਾੜ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਅਮਨਦੀਪ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਬੂਥ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਉੱਥੋ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ "ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਤਲ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਔਰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਈ। ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ, ਜੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ।
ਨਾਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਐਸ.ਪੀ.
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿਰਮੌਰ, ਐਨ.ਐਸ. ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੋਲਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।"