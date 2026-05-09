ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
Published : May 9, 2026 at 4:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸਾਮ (2016), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2016), ਮਨੀਪੁਰ (2017), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (2018), ਓਡੀਸ਼ਾ (2024), ਬਿਹਾਰ (2026) ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ, 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਅਰੁਣਾਚਲ (ਪੀਪੀਏ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਖਾਂਡੂ 33 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀ), ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਐਨਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ
2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 2026 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 294 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 207 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।"
ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ" ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21-22 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਿਨ ਏ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ "ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਭੇਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰਤੀ
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ,"।