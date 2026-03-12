ETV Bharat / bharat

ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ 169 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਏਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਨੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ 169 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

From Haryana Pilot deepika adhana
ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 12, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹਰਿਆਣਾ: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਨੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ 169 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਰਾਸ ਅਲ ਖੈਮਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।"

ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਸਵਾਰ

ਕੈਪਟਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਾਇਲਟ ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਜਦਕਿ, ਯੁੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ ਅਲ ਖੈਮਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, 169 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।"

ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ

ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।"

ਜਾਣੋ, ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ ਬਾਰੇ

23 ਸਾਲਾ ਦੀਪਿਕਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਤਿਗਾਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਅਧਾਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਬਬਲੀ ਅਧਾਨਾ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਵਰਗੀ ਦਾਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਧਾਨਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "2020 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (CPL) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਫਾਲਕਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ 200 ਘੰਟੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।"

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ

ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਉਡਾਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।

TAGGED:

FARIDABAD PILOT DEEPIKA ADHANA
ਪਾਇਲਟ ਦੀਪਿਕਾ ਅਧਾਨਾ
US ISRAEL IRAN WAR
UAE FLIGHT INDIANS RESCUED
FROM HARYANA PILOT DEEPIKA ADHANA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.