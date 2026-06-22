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ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ' ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕ, ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ

ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਉੜਤਾ ਬਿਹਾਰ' ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 8:13 PM IST

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ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: "ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।" ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਜੀਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੈਕ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।"

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖਰਦੀਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ₹300 ਤੋਂ ₹400 ਦਾ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

"ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।" - ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਨੌਜਵਾਨ

ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲਗ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਪੇ ਹੋਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।" - ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ (Etv Bharat)

ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕਾ ਨਸ਼ਾ

2016 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਜ਼ਬਤ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2016-17 ਵਿੱਚ 21.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2018 ਵਿੱਚ 21.93 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2019 ਵਿੱਚ 32.64 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2020 ਵਿੱਚ 32.51 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2021 ਵਿੱਚ 45.37 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2022 ਵਿੱਚ 33.27 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2023 ਵਿੱਚ 39.63 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2024 ਵਿੱਚ 34.61 ਲੱਖ ਲੀਟਰ, 2025 ਵਿੱਚ 37.75 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ (ਮਈ ਤੱਕ) 17.36 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ (Etv Bharat)

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼

2024 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 280,425 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 314,110 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 370,684 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2026 ਵਿੱਚ, 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ

ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ 697, 2020 ਵਿੱਚ 964, 2021 ਵਿੱਚ 1,469, 2022 ਵਿੱਚ 1,823, 2023 ਵਿੱਚ 2,126 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,411 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਸਫ਼ਰ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 28,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,024.37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਅਤੇ 54,048 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਜਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (Etv Bharat)

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2015 ਵਿੱਚ 14.37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 1.12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 1.97 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, 28,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 2,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, ਹੌਪੀ ਸਟ੍ਰਾ, 3.25 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਕੋਡੀਨ-ਯੁਕਤ ਖੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ 3.48 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ, 21,024.37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 54.048 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਸ਼ੀਸ਼, 51.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਭੂਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਮੈਕ, 59.351 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 906,907 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ, 345,309 ਟੀਕੇ ਅਤੇ 282,960 ਬੋਤਲਾਂ ਖੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਸਪਾਟ ਬਣਿਆ ਬਿਹਾਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 275,272 ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 63,208 ਇਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 25% ਟੀਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਇਕੱਲੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 137 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗ, ਕੋਡੀਨ ਵਾਲਾ ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ

3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।" ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?

5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 32% ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜੋ "ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ "ਉੜਤਾ ਬਿਹਾਰ" ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ (Etv Bharat)

ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼, ਕੋਰੈਕਸ ਵਰਗੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ "ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗਜ਼" ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ, ਨੇਪਾਲ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਸ਼ੇ

ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।

"ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।" - ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤਸਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੱਬ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਭੂਰੀ ਖੰਡ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਮੋਰਫੀਨ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Etv Bharat)

20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 404 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 304 ਗ੍ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, 133 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਅਤੇ 808 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰਫਿਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਪੂਰਨੀਆ, ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਕਟਿਹਾਰ, ਗਯਾ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਸੀਤਾਮੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਗਯਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 423 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 63 ਏਕੜ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Etv Bharat)

200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਡੀਨ ਵਾਲਾ ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ₹100, ₹200, ਜਾਂ ₹300 ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ, ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗਜ਼" ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਈਲਾਜ਼ੀਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ੀਲੇ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1.06 ਲੱਖ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,836 ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

"ਸਮੈਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।" - ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,806 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,806 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਭੀੜ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਭੰਗ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੈਕਸ, ਟੀਕੇ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13-14 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਪੈਟਰਨ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 14.37 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 1.12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 1.97 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 28,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ, 2,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਕੋਡੀਨ ਵਾਲੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ 3.25 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ 3.48 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਨੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8,000 ਤੋਂ 15,000 ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

"12 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100% ਸਫਲਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।" - ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ

ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਆਦਾ

2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ₹2669 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗਾਂਜਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ₹91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਾਂਜਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" - ਡਾ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ (Etv Bharat)

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

"ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਪ੍ਰਾਂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਪੀਐਸ ਪਰਿਚੈ ਕੁਮਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਚੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ₹45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।" - ਪਰਿਚੈ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਪੀਐਸ

'ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ' - ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2025 ਵਿੱਚ 2,161 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 3,520 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" - ਮਦਨ ਸਾਹਨੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ

INDIA BATTLE AGAINST ADDICTION
ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਤ ਤਸਕਰ (Etv Bharat)

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੋਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

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BIHAR LIQUOR BAN IMPACT
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