ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

French president Macron
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ (Picture Courtesy: @MEAIndia (X))
Published : February 17, 2026 at 8:35 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਗਿਟ ਮੈਕਰੋਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਗਿਟ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

'ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਲ 2026' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ 'ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਲ 2026' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲੜੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਫੇਰੀ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ 2047

ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ 2047 ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੇਤਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਫ਼ਦ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਜੋ 16 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਲੋਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋਨ ਨਾਲ ਏਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

