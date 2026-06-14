ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : June 14, 2026 at 3:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 10.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਸ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਈਆ (70) ਓਸਮਾਨੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਈਆ ਨੂੰ ਮਸਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹਨਾਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।"
ਤੋਹਫੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੇਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ AI ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਈਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ, ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਰਜ, ਬੀਮਾ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਈਆ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ www.cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।