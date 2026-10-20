ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਐਮਐਚਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Published : October 20, 2026 at 12:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
MHA ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਧਮਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕਾਈ (NCTAU) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ-ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਪਿਨ-ਐਂਡ-ਵਿਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਕਲੈਕਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ +92 (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਡ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਡ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਕ੍ਰੈਚ-ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪਿਨ-ਐਂਡ-ਵਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ +92 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ, ਤਸਦੀਕ ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
NCTAU ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
MHA ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ (OTP), ਅਤੇ UPI ਪਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ UPI ਇਕੱਠੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।