ETV Bharat / bharat

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਹਰਸੁਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

harsul lake near Chhatrapati Sambhajinagar
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 6, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਹਰਸੁਲ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

2 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵੈਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਸੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ

ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (N-9 HUDCO ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹਰਸੁਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁੰਡੇ

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਫਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਲ ਸ਼ੇਖ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵੈਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਸੁਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

TAGGED:

FOUR BOYS DROWNED
CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR
MAHARASHTRA NEWS
ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ
HARSUL LAKE INCIDENT

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.