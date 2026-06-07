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ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

know who was the first women Justice
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ (ਖੱਬੇ), ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 3:40 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ ਦੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (2026)

ਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀਪਿਛੋਕੜ
ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ5 ਜੂਨ, 2026ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ23 ਜੁਲਾਈ,2023 ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

10 ਜਨਵਰੀ,

2026

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ25 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ: ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 1991)।

ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ: 2017-2018 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸ਼ੀਤਾ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਤਰੇ) ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਚੇਲੂਰ (ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਨੀ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਸਨ।

2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ: 14 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 19

4 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.85% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ (ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 781 ਵਿੱਚੋਂ 116)।

ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਸੂਚੀ (1991–2026)

ਲੜੀ ਨੰ.ਸਾਲ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
11991 ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
21994 ਸੁਜਾਤਾ ਵੀ. ਮਨੋਹਰ ਮੁੰਬਈਜਸਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
31999ਜਸਟਿਸ ਰੂਮਾ ਪਾਲਕੋਲਕਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
42000ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਊਸ਼ਾਕੇਰਲਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
52001ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
62003 ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈਮੁੰਬਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
72004ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਮੰਜੁਲਾ ਚੇਲੂਰਕੇਰਲਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
82009ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਰੋਹਿਣੀਦਿੱਲੀਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
92013ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀਮਦਰਾਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ
102014ਜਸਟਿਸ ਨਿਸ਼ਿਤਾ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਤਰੇਕੋਲਕਾਤਾਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
112016ਜਸਟਿਸ ਵਿਜਯਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਤਾਹਿਲਰਮਾਨੀਮਦਰਾਸਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ
122017ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀਦਿੱਲੀਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
13 2018 ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀਮਦਰਾਸਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
14 2019 ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਵਿਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
15 2020 ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੇ
162021 ਜਸਟਿਸ ਸਬੀਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
172023 ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
18 2026 ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
19 2026 ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
202026 ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ ਪਟਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ (1991) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਚੇਲੂਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (ਕੇਰਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਬੇ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

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WOMEN CHIEF JUSTICES
ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ
CHIEF JUSTICES OF HIGH COURTS
ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ
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