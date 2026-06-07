ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
Published : June 7, 2026 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ ਦੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (2026)
|ਨਾਮ
|ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ
|ਪਿਛੋਕੜ
|ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ
|ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|5 ਜੂਨ, 2026
|ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
|ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ
|ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|23 ਜੁਲਾਈ,2023
|ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
|ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ
|ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
10 ਜਨਵਰੀ,
2026
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
|ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|25 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026
|ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ: ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, 1991)।
ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ: 2017-2018 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਸ਼ੀਤਾ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਤਰੇ) ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਚੇਲੂਰ (ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਨੀ (ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਸਨ।
2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ: 14 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 19
4 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.85% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ (ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 781 ਵਿੱਚੋਂ 116)।
ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਸੂਚੀ (1991–2026)
|ਲੜੀ ਨੰ.
|ਸਾਲ
|ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ
|ਹਾਈ ਕੋਰਟ
|ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
|1
|1991
|ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
|2
|1994
|ਸੁਜਾਤਾ ਵੀ. ਮਨੋਹਰ
|ਮੁੰਬਈ
|ਜਸਟਿਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
|3
|1999
|ਜਸਟਿਸ ਰੂਮਾ ਪਾਲ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
|4
|2000
|ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਕੇ. ਊਸ਼ਾ
|ਕੇਰਲ
|ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|5
|2001
|ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ
|ਇਲਾਹਾਬਾਦ
|ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|6
|2003
|ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ
|ਮੁੰਬਈ
|ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|7
|2004
|ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਮੰਜੁਲਾ ਚੇਲੂਰ
|ਕੇਰਲ
|ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|8
|2009
|ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਰੋਹਿਣੀ
|ਦਿੱਲੀ
|ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|9
|2013
|ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ
|ਮਦਰਾਸ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ
|ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ
|10
|2014
|ਜਸਟਿਸ ਨਿਸ਼ਿਤਾ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਤਰੇ
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|11
|2016
|ਜਸਟਿਸ ਵਿਜਯਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਤਾਹਿਲਰਮਾਨੀ
|ਮਦਰਾਸ
|ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ
|12
|2017
|ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ
|ਦਿੱਲੀ
|ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|13
|2018
|ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ
|ਮਦਰਾਸ
|ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
|14
|2019
|ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਵਿਮਲਾ
|ਮਦਰਾਸ
|ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
|15
|2020
|ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੇ
|16
|2021
|ਜਸਟਿਸ ਸਬੀਨਾ
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
|17
|2023
|ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ
|ਗੁਜਰਾਤ
|ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
|18
|2026
|ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ
|ਮੇਘਾਲਿਆ
|ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
|19
|2026
|ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
|20
|2026
|ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮਦਨ ਰਾਏ
|ਪਟਨਾ
|ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ (1991) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੁਲਾ ਚੇਲੂਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (ਕੇਰਲ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਬੇ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।