ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
Published : September 19, 2026 at 10:28 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ NH-44 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਲਮਕੁਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਪਾਰੀ ਕੇਥਾਵਤ ਲਿੰਬਿਆ (54), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਥਾਵਤ ਜਮੁਨਾ (45), ਕੇਥਾਵਤ ਮਾਨਸਿੰਘ (48) ਅਤੇ ਕੇਥਾਵਤ ਵਸਰਾਮ (45) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ
ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬਵਤ ਅਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਇੱਕ 48 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਆਰਡੀਓ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕਲੇਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀਰੇਂਦਰ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿਵੇਦੀ (48), ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਪਾਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 106(1) ਅਤੇ 281 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 184, 177 ਅਤੇ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।