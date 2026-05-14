ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 4 ਦੀ ਮੌਤ, 10 ਜ਼ਖਮੀ
ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਟਿਲਾ-ਰਾਜਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੰਗਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ।
Published : May 14, 2026 at 1:13 PM IST
ਰਾਜਕੋਟ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟਿਲਾ-ਰਾਜਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੰਗਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟਿਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੋਟਿਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਐਚ.ਟੀ. ਮਕਵਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਜਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
VIDEO | Rajkot: Four killed and 10 critically injured after a bus and tanker collided on the Chotila Highway, triggering a massive fire.— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2026
10 ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ
ਚੋਟਿਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਐਚ.ਟੀ. ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ, ਚੋਟਿਲਾ-ਰਾਜਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੰਗਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਟੀਆ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਡਾਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਚੋਟਿਲਾ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਜਕੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਮਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਰਾਜਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਰਾਜਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੰਗਾਨੀ ਪਾਟੀਆ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਡਾਮਰ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਸ ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟਿਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।