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ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਚਮੋਲੀ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

KARNAPRAYAG NIHANG CONTROVERSY
ਕਰਨਾਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 27, 2026 at 5:59 PM IST

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ਚਮੋਲੀ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 400 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁਲਹਾਨ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

TAGGED:

COURT GRANTED BAIL TO NIHANG
KARNAPRAYAG NIHANG CONTROVERSY
ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗ ਵਿਵਾਦ
ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
KARNAPRAYAG NIHANG ASSAULT CASE

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