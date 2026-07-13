ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ 4 ਮਾਸੂਮ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਲੀਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।
Published : July 13, 2026 at 11:31 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਹਰੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੀਰਾਂਕੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ (ਥੋਕਰ ਨੰਬਰ 24) ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਨ।
'ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਗਾਇਬ'
ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬੈਕਵਾਟਰ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ, ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਵਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਨੇੜਲੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ, ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
'ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ'
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ
• NDRF (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ): ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ।
• DDMA (ਦਿੱਲੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ): ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
• ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ (DFS): ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।