ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਣ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 21, 2025 at 3:02 PM IST
ਪੰਚਮਹਿਲ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਮਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਮਰੌਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ-2 ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ'
ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ 2 ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੋਧਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ'
ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹਵਾਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਲਭਾਈ ਦੋਸ਼ੀ, 50, ਦੇਵਲਾਬੇਨ ਦੋਸ਼ੀ, 45, ਦੇਵ, 24 ਅਤੇ ਰਾਜ, 22। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਲਈ ਵਾਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕਮਲਭਾਈ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਲਈ ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।