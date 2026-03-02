ETV Bharat / bharat

ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪੇ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਦਾਦੀ, ਜਾਣੋ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂਪੇ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।

uttar pradesh murder
ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 2, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਬਹਿਰਾਈਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪੈਡੀਹਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਸੰਤਪੁਰ ਰੁਦਲ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਖ਼ਮੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਜਾਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ INS (BNS) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 103(1)/109(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਪੈਡੀਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਹਿਰਾਈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਤਲ!

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਦਈ, ਗੁਰੂਦੇਵ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਚਰਦਾ, ਰੂਪੈਡੀਹਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਬਹਿਰਾਈਚ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਰਾਮ ਫੇਰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਦਲੂ ਰਾਮ, ਉਮਰ 60 ਸਾਲ, ਬਦਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜੂ ਦੇਵੀ, ਉਮਰ 56 ਸਾਲ, ਬਦਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਧੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਉਮਰ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਫੇਰਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਲਾ, ਉਮਰ 80 ਸਾਲ, ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਹਿਰਾਈਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

