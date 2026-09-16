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ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੰਪਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Horrible collision in Rajasthan
ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 16, 2026 at 12:21 PM IST

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ਡਿਡਵਾਨਾ-ਕੁਚਾਮਨ (ਰਾਜਸਥਾਨ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਵਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮਿਠਡੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡੰਪਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (SHO) ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡੰਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਾਵਾ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।-ਐੱਸਐੱਚਓ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਡੰਪਰ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੰਪਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ (46), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੁਲਸੀ (45), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ੀਤਲ (22) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ (35) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਕਾਂਸੇੜਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਏਐਨਐਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਠੜੀ ਨੇੜੇ ਪਾਲਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

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ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
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