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ਨਹਿਰ ’ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਤੀਸਤਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

CAR FOUND IN TEESTA RIVER
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ((ANI))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 3:34 PM IST

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ਕਲਿੰਪੋਂਗ (ਸਿੱਕਮ): ਗੰਗਟੋਕ ਤੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।

CAR FOUND IN TEESTA RIVER
NDRF ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ((ANI))

ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬਿਆ ਨੂਪਾਣੇ (27), ਸਮਰਿਕਾ ਨੂਪਾਣੇ (29), ਟੀਕਾ ਮਾਇਆ ਦਹਲ (31) ਅਤੇ ਦਿਤਿਆ ਛੇਤਰੀ (5) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 10 ​​ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

CAR FOUND IN TEESTA RIVER
ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ NDRF ਟੀਮ ((ANI))

ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਵਾਨਾ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਟਾ ਨੈਕਸਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਮਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

CAR FOUND IN TEESTA RIVER
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ((ANI))

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਵੋਕੇ ਅਤੇ ਬਾਗਪੁਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਲਾਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 10 ​​ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਿੱਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

CAR FOUND IN TEESTA RIVER
ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਰ ((ANI))

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੇਵੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

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CAR FOUND IN TEESTA RIVER

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