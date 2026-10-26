ਕਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮਚਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, 4 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ! ਜਾਣੋ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ।
Published : October 26, 2026 at 11:50 AM IST
ਧਾਰ/ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਮਹੂ-ਨੀਮਚ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਹੂ-ਨੀਮਚ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਸਦਾਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਸਾਗੌਰ ਤੋਂ ਸਾਂਵਰੀਆ ਸੇਠ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਦਾਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲ 112 ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਣ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
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