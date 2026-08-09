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ਸਾਬਕਾ CM ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ !

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲੀਸਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

MAMATA BANERJEE
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸੁੱਟੇ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 5:22 PM IST

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ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਲੀਸਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਬਿਰਜੂ ਕੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਕਰ ਬਿਰਜੂ ਕੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਰਕਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਰਜੂ ਕੀਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਰਜੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲੀਸਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਸੀ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਇਨਚਾਰਜ) ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ।"

ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੀਸਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਬੰਗਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ।" ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਕਰ ਬਿਰਜੂ ਕੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੰਚਰਾਪਾਰਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜੈਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।"

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