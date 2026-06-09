TMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
TMC ਨੇਤਾ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
Published : June 9, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 9:38 AM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ ਨਿਊਟਾਊਨ: ਰਾਜਰਹਾਟ-ਨਿਊਟਾਊਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਨਗਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਉਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਬਿਧਾਨਨਗਰ ਉੱਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਬਿਧਾਨਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨਨਗਰ ਉੱਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨਨਗਰ ਉੱਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਿਊਟਾਊਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਧੂਸੂਦਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ₹2.30 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਨੇ ਬਿਦਯੁਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਰਫ 'ਗੁਜੀ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮਧੂਸੂਦਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ, ਓਹੀ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਦਯੁਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਭਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।"
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਧਾਨਨਗਰ ਉੱਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਰਹਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਸਾਤ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧਾ ਹੈ।
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