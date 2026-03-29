ਰੇਮੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦਾ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ
ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜੇਤੂ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Published : March 29, 2026 at 1:51 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰੇਮੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ
ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਹਵੇਲੀ, ਐਲ.ਡੀ. ਰੂਪਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
RIP. Om Shanti 🙏
— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) March 28, 2026
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ
ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵਿਜੇਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਤੱਕ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰੇਮੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇਪਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੇਪਤ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ
1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਰੇਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੋਰਡਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1988 ਵਿੱਚ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਸਪੀਡ-ਓਵਰ-ਟਾਈਮ ਐਂਡੂਰੈਂਸ (ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਨਰੇਰੀ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਵਾਗਡੋਰ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਰੇਮੰਡ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫੈਬਰਿਕ, ਡੈਨੀਮ, ਸਟੀਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਰੇਮੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।