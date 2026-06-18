ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਸਾਇਬਰ ਠੱਗੀ, ਵਟਸਐਪ ਜਰੀਏ ਉਡਾਏ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
Published : June 18, 2026 at 9:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਰਾਹੀਂ 7.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ, ਕਰਨਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ RTGS ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹7.8 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
Delhi Police has launched an investigation into an online fraud case involving Naresh Kumar Gujral, son of former Prime Minister I.K. Gujral. A complaint was registered on Tuesday. The fraudsters, impersonating Naresh Gujral via WhatsApp, directed an employee to transfer ₹7.80… pic.twitter.com/Q7KH8zRPi0— IANS (@ians_india) June 18, 2026
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ
ਸਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (IFSO) ਯੂਨਿਟ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਕਰਨਜਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕਪੂਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਤਿਮ ਵੋਹਰਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਸ਼ਭ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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