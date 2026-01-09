'ਰੋਜ਼ ਖਾਓ ਮਟਨ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਭਾਜਪਾ ਬਟਨ',ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਅਪੀਲ

'ਰੋਜ਼ ਖਾਓ ਮਟਨ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਭਾਜਪਾ ਬਟਨ',ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਅਪੀਲ
ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨੰਦੇੜ-ਵਾਘਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 9, 2026 at 8:43 PM IST
ਨਾਂਦੇੜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): 2026 ਦੀਆਂ ਨਾਂਦੇੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਮਾਹਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। "ਮਟਨ ਦਾਵਤ" ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
2026 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ-ਵਾਘਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਰੋਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਟਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।"
ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੋਦਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਟਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਟਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।"
ਨੰਦੇੜ-ਵਾਘਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ
ਨੰਦੇੜ-ਵਾਘਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 20 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 491 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 501,799 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਐਮਆਈਐਮ, ਵੰਚਿਤ ਬਹੁਜਨ ਅਘਾੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ-ਵਾਘਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।