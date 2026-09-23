ETV Bharat / bharat

ਤਨਖਾਹ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਲਾਈ ਅੱਗ, 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ !

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੰਗਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

SURAT TEXTILE MARKET FIRE
ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੋਦ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੋਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੰਗਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਿਤ ਸਾਵਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਡਿੰਡੋਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਿਤ ਸਾਵਲੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੰਗਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੈਕੋਰਪ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੰਬਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਵਾਰਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਸੁਮਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

'ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ 'ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ₹150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ

ਵਿਨੋਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਟਾਕ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿੰਡੋਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੜ ਲਿਆ।

ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੋਦ ਸਾਵਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਆਮ ਸੰਗਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ

ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਸੂਮ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੰਗਿਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

SALARY DISPUTE
FIRE SET ON CLOTH MARKET
ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ
REVENGE FOR ARREARS AND INSULTS
SURAT TEXTILE MARKET FIRE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.