ETV Bharat / bharat

1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

1984 ANTI SIKH RIOTS CASE
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 8:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਛਾਣ

ਦਰਅਸਲ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਗਵਾਹ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ?

ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਥੋਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਪਾਲ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ।

TAGGED:

1984 ANTI SIKH RIOTS CASE
JAGDISH TYTLER
1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ
FORMER COMMISSIONER SANJAY ARORA
JAGDISH TYTLER ANTI SIKH RIOTS CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.