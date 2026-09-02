ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : September 2, 2026 at 6:28 PM IST
ਅਯੁੱਧਿਆ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की व्यापक, पारदर्शी व तकनीक-सक्षम प्रक्रिया पूर्ण हुई।— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) September 1, 2026
5,585 आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 अभ्यर्थियों से विस्तृत संवाद किया गया। आज चयन समिति ने तीन अत्यंत योग्य प्रत्याशियों का अंतिम पैनल न्यास को सौंप दिया।… pic.twitter.com/x0USk5KZ5p
ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਅਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਗਚੰਦਕਾ, ਸ਼ਿਕੋਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਕੀਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਗਚੰਦਕਾ (ਦਿੱਲੀ), ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ (ਅਯੁੱਧਿਆ), ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ (ਸ਼ਿਕੋਹਾਬਾਦ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों की बैठक आज अयोध्या में सम्पन्न हुई। बैठक में न्यास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के पश्चात न्यास द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) September 2, 2026
A meeting of the Trustees of Shri Ram… pic.twitter.com/5JdfgAUNUE
#WATCH सहारनपुर (यूपी): श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति किए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, " इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि ये फैसला सरकार का है। ट्रस्ट अपना फैसला लेता है और ट्रस्ट के सामने चुनौती इसलिए है sit ने जांच के बाद… pic.twitter.com/RbQbLE1BII— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2026
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा (सेवानिवृत्त) श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या के पहले सीईओ होंगे। pic.twitter.com/M28OCEiS60— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2026
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH अयोध्या, उत्तर प्रदेश: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सदस्य मदन मोहन पांडे ने कहा, " मुझे ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किया गया है। मुझे दोपहर करीब 2 बजे टेलीविज़न से यह खबर मिली। एक बैठक हुई थी... (ceo पद के लिए एयर चीफ मार्शल का) नाम सामने आ रहा है, लेकिन मुझे… pic.twitter.com/OUuhUZYoxz— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
#WATCH श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा, " दिल्ली स्थित महेश भागचंदका, अयोध्या स्थित मदन मोहन पांडे और शिकोहाबाद स्थित डॉ निर्मला यादव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट,… pic.twitter.com/PzkIpGFTkb— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 2, 2026