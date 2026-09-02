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ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

RAM MANDIR TRUST
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 6:28 PM IST

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ਅਯੁੱਧਿਆ: ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵਾਂ ਸੀਈਓ ਅਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਗਚੰਦਕਾ, ਸ਼ਿਕੋਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਕੀਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਗਚੰਦਕਾ (ਦਿੱਲੀ), ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ (ਅਯੁੱਧਿਆ), ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਯਾਦਵ (ਸ਼ਿਕੋਹਾਬਾਦ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

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