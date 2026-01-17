ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਣ ਵਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੜਕੰਪ,ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਘ
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।
Published : January 17, 2026 at 7:28 AM IST
ਉਮਰੀਆ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਬਾਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਘ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ ਬਾਘ'
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਮਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੁਟਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਘ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੂਰੋਂ ਬਾਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਮਰੀਆ ਜਨਰਲ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਘ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਾਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ'
ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੀਐਫ 112 ਬੀਟ ਪਿਪਾਰੀਆ ਧਮੋਖਰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਐਨਟੀਸੀਏ ਦੇ ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਖੁਲਾਸਾ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਬਾਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ
ਸਾਲ 2026 ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਥਾਲੀ ਬੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਮੋਖਰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਘ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਟਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ'
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਾਈਗਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਗਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਬੰਧਵਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ 52 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਗਰ ਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।