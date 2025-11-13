ETV Bharat / bharat

ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ (ANI)
By ANI

Published : November 13, 2025 at 10:16 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਊ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

'ਡਾਇਰੀ ਬਰਾਮਦ'

ਇਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 360 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

'ਹੋਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'

ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, i20 ਅਤੇ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸ਼ੱਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ'

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਜੋੜਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ IED ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾ. ਮੁਜ਼ਮਿਲ, ਡਾ. ਅਦੀਲ, ਡਾ. ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਸਮੂਹ'

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ NPK ਖਾਦ (NPK ਖਾਦ ਤਿੰਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (N), ਫਾਸਫੋਰਸ (P), ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (K) ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਜੋ ਕਿ IEDs ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

'ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮੁਜ਼ੱਮਿਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ISIS ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਰਫਾਨ ਉਰਫ ਮੌਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (ANI)

