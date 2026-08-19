50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਇੰਝ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ...
ਫੋਰਬਸ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ '50 ਓਵਰ 50' ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਤੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ।
Published : August 19, 2026 at 6:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Forbes 50 Over 50 List : ਬੁਢਾਪਾ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਛੇਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 50 ਓਵਰ 50 ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 50 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਫੋਰਬਸ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਰਿਤੂ ਨਾਰਾਇਣ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਸੀਈਓ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਉਬੇਰ ਫਾਰ ਕਿਡਜ਼" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਆਓ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਰਿਤੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਸਾਨ
50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਰਿਤੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 16,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੈਲੋ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਤੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ
ਰਿਤੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਕੰਪਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ 53 ਸਾਲਾ ਰਿਤੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਬੇਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ GPS ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅਜਮੇਰਾ
59 ਸਾਲਾ ਮਾਇਆ ਅਜਮੇਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਲੇਂਟ ਸਰਚ ਲਈ 840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 64% ਡਿੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਡਟੀ ਰਹੀ ਯਾਮਿਨੀ
ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਬਸਪੌਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਮਿਨੀ ਰੰਗਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ₹385 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ AI ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 64% ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ ਸਵਿਤ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਵਿਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ 54 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ (BofA) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਿਤਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਫੋਰਬਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਫੋਰਬਸ ਦੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲਾ ਐਲਨ ਜੈਂਟਨਰ, 51 ਸਾਲਾ ਸੁਜ਼ਨ ਯਾਨਾਕੋਨ, 65 ਸਾਲਾ ਟੀਨਾ ਬਾਈਲਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, 64 ਸਾਲਾ ਡਾਇਨ ਸਵੈਂਕ, 67 ਸਾਲਾ ਸਟੈਫਨੀ ਸਟੀਫਲ, 61 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਮਿਥ, 69 ਸਾਲਾ ਕੈਟਰੀਨਾ ਸ਼ੇਰਾਰਡ, 51 ਸਾਲਾ ਐਮਾਲਿਨ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਨੇਲਾ ਰਿਚਰਡਸਨ, 85 ਸਾਲਾ ਜੋਇਸ ਰੇਅ, 68 ਸਾਲਾ ਰੂਥ ਪੋਰਾਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਗਰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਮਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਤੀ, ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਗਰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਇਰ ਮਾਰਕ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਆਸ਼ਾ ਜਡੇਜਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਾ ਜਡੇਜਾ ਮੋਟਵਾਨੀ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਰਾਜੀਵ ਮੋਟਵਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਟਵਾਨੀ ਜਡੇਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਆਸ਼ਾ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ₹42 ਕਰੋੜ
ਆਸ਼ਾ ਜਡੇਜਾ ਮੋਟਵਾਨੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਮੋਟਵਾਨੀ ਜਡੇਜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹42 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 3, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ 1, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।