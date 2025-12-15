ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੈਸੀ, ਜਾਣੋ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੌ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Messi in delhi
ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੈਸੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 15, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ "GOAT ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2025" ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ - ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
  • ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ - ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਗੇ।
  • ਸਵੇਰੇ 11:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ - ਲੀਲਾ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ।
  • ਸਵੇਰੇ 12:35 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ - ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡਰੀਗੋ ਡੀ ਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ।
  • ਸਵੇਰੇ 2:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:55 ਵਜੇ - ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
  • ਦੁਪਹਿਰ 2:55 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:55 ਵਜੇ ਤੱਕ - ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ।
  • ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ - ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
  • ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ - ਮੈਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

VVIPs ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੇਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੋਣਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਮਾਰੀਆਨੋ ਅਗਸਟਿਨ ਕੁਸੀਨੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਸ਼ਨ

ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'GOAT ਕੱਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਚ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਸੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਜਰਸੀ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼

ਮੇਸੀ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਜਰਸੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਉਸਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।

