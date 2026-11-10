ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ; ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜ ਰਹੀਆਂ 40% ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4% ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ-ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
Published : November 10, 2026 at 9:28 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 67 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 105 ਕਰੋੜ ਟਨ ਭੋਜਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4% ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ-ਰੇਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਚੈਰੀ, ਬਲੂਬੇਰੀ, ਟਮਾਟਰ, ਅੰਗੂਰ, ਮਟਰ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟਰੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 1.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਨਾਜ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4%, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 40% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.20% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ
ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ (ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਆਦਿ) ਦਾ 5% ਤੋਂ 6% ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,831 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,831 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 40.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,489 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ 1,032 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹਨ।
20 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ
ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਝਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 14% ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 45% ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਟਦੀ ਉਪਜ ਵਾਧਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਰੁਝਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 1966 ਅਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 43.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 59% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1996-2005 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 2.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2016-2025 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16.9% ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 16% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 2% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2,661 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਦੀ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 108.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੋਜਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ 78.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
670 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 670 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ "ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖਮਰੀ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗ ਜਾਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ
ਗਲੋਬਲ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਲਾਇੰਸ (GCCA) ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।