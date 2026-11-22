ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 22, 2026 at 8:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਸਮੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹਨ...
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਓਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੰਢਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਉਪਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਫਸਲੀ ਝਟਕੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ?
ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਘੱਟ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਵਧਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ-ਵਰਗ, ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਵਧਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ, ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਘੱਟ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 28 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ - ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 2027-28 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹੱਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦੀ ਹੱਦ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ?
ਜਵਾਬ: ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, 2027 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਆਮ ਬਜਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਸਕਣ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।