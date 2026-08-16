ETV Bharat / bharat

'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

BJP LEADER VIKAS PUTTUR
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪੁਤੁਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਪੁਤੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਤੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ (ਪੀਸੀਆਰ) ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।"

"ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਤੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਕੱਲ੍ਹ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਰਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

BJP LEADER VIKAS PUTTUR
POLITICAL CONTROVERSY
CONGRESS LEADER SONIA GANDHI
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ
VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.