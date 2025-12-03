ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ...
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
Published : December 3, 2025 at 7:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਧੁੰਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤਤਾ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਰਓ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਛੋਟੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ"
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੰਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲਾਂ, ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੂ-ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਹਰਾ, ਡਬਲ ਪੀਲਾ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰੱਦ?
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਘੱਟ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਉਡੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ, ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਣ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਭੀੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।