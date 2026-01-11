ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : January 11, 2026 at 10:50 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप जारी है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 11, 2026
(वीडियो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से है) pic.twitter.com/2S1OOFjhFk
ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ
- 11841 ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 2 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 12809 ਮਹਾਕੌਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 55 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 12715 ਸੱਚਖੰਡ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ।
- 18477 ਕਲਿੰਗਾ ਉਤਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 16032 ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ:
- 20817 ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇਜਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 22462 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਸੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 04086 ਸਿਰਸਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 50 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 11841 ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 2 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 14315 ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 32 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 11078 ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 12423 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 2 ਘੰਟੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 16032 ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 1 ਘੰਟਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 12716 ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 2 ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
- 22405 ਭਾਗਲਪੁਰ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਗਰੀਬ ਰਥ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 4 ਘੰਟੇ 9 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 20507 ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- 13257 ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ - 3 ਘੰਟੇ 50 ਮਿੰਟ ਲੇਟ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ।
ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਧੁੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ SG 388 - ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ।
- ਦਿੱਲੀ-ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ SG 903 - ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ।
- ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਨਸੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ SG 718 - ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ।
- ਦਿੱਲੀ-ਲੇਹ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ SG 134 - ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ।
- ਦਿੱਲੀ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ SG 130 - ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ।
- ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਉਡਾਣ SG 668 - ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। वीडियो कर्तव्य पथ से है। pic.twitter.com/ijNdIgzFQ8— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 11, 2026
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਠੰਢ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 298 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢੀ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 4.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.7 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 20.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 44 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 16 ਤੋਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਔਸਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 19.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 298 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 305, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 299, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 282, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 302 ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 292 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 300 ਅਤੇ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, AQI ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।