40 ਮਿੰਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਤਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼,ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤੇ ਸਾਹ,ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ।

UBBALLI AIRPORT KARNATAKA
40 ਮਿੰਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਤਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼,ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤੇ ਸਾਹ (file photo-@AviationAll)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 26, 2026 at 6:52 PM IST

ਹੁਬਲੀ (ਕਰਨਾਟਕ): ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ FLY91 ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 40 ਮਿੰਟ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ।

'ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ'

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ 91 ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹੀ ਫਲਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਬਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ।

ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

FLY91 ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ।

'ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ'

Fly91 ਫਲਾਈਟ IC 3401 ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:13 ਵਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਉਤਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮ 5:09 ਵਜੇ ਉਤਰੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਵਾਧੂ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ । ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

