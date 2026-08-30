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ਚਿੱਤਰਕੂਟ, ਕੇਨ ਅਤੇ ਧਾਸਣ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ

ਮੀਂਹ ਨੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਹਚੁਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਵਾਨ ਸੁਜਾਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਠ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2026 at 10:16 AM IST

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ਛਤਰਪੁਰ: ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਵੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਨ ਅਤੇ ਧਸਨ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਹਚੁਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨੌਂ ਅਤੇ ਵਾਨ ਸੁਜਾਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਠ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਛੱਤਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚਾਂਦਲਾ, ਗੌਰੀਹਰ, ਨੇਹਰਾ, ਲਾਸਾਗਰਾ, ਖੜੀ, ਪਹਾੜਾ ਅਤੇ ਪਡਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੰਪਰਕ (ETV BHARAT)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਚਾਂਦਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੇਨ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇਹਰਾ-ਨਾਹਰੀ ਪੁਲ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 89,100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ

ਧਸਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਹਚੁਰਾ ਡੈਮ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਸਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 89,100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (ETV BHARAT)

ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਡੈਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਸਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਹਚੁਰਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਜਾਰਾ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਠ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਸਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਛਤਰਪੁਰ ਅਤੇ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੁਜਾਰਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਠ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਧਸਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਸਨ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 7-8 ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਿਆ। ਸੁਜਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਰਾਮਸੇਵਕ ਸ਼ੇਜਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

MANDAKINI RIVER WATER LEVEL RISEN
LAHCHURA DAM GATES OPEN
CHITRAKOOT HEAVY RAIN FLOOD
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ
MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE

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