ETV Bharat / bharat

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ: ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 80, ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

FLOODS IN ASSAM 2026
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 3:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ/ਅਸਾਮ: ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

437 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੜ੍ਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਲਾਘਾਟ, ਸਿਵਾਸਾਗਰ, ਬਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਚਰਾਈਦੇਓ, ਕਾਮਰੂਪ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਜੋਰਹਾਟ, ਧੇਮਾਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਮਾਲੀਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ 437 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਕੁੱਲ 212,400 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 212,400 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17,198.09 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਾਈਦੇਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਵਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 71,000 ਅਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ 40,000 ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਹੋ ਗਈ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਵਾਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇਪਾਲੀਖੁਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (SLBC) ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਚਰਾਈਦੇਵ, ਜੋਰਹਾਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.18 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ₹11,400 ਕਰੋੜ ਹੈ।

"ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਚਾਰੀਦੋਵ, ਜੋਰਹਾਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ASSAM GOVERNMENT
ASSAM FLOODS
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ 2026
FLOODS IN ASSAM 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.