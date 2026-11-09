ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਦੀ ਦਾਨੂਆ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Published : November 9, 2026 at 3:46 PM IST
ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਪਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਥੀਆ ਬਾਬਾ ਮੋਰੇ ਨੇੜੇ ਦਾਨੁਆ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਨੇਤੰਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਗੋਦਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਤਕਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਨੁਆ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਨੇਤੰਦ ਕੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਚੌਪਾਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਤੇ ਚੌਪਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਭਿਖਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।