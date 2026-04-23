ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 23, 2026 at 3:29 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਤਿਰੂਪਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਕਟਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲੇਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਚੰਦਰਕਲਾ (65) ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹਰੀਤਾ (33) ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਹਰੀਤਾ ਦਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰੀਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਤੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 14 ਸਾਲਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਹਰੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੋਹਨ ਪੁਤੂਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਪਾਗੁੰਟਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਸੇ ਪਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਗਮੋਰ-ਕਾਚੇਗੁਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਾਇਣਵਨਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।