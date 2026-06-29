ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ! ਰਹੱਸਮਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
Published : June 29, 2026 at 2:30 PM IST
ਪਲਾਮੂ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਡਵਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਹਾਤੋ ਦੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ, ਬਬੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ, ਇੰਦੂ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਕੁਲ ਮਹਾਤੋ ਦੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨੂੰਹ ਸ਼ਵੇਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਕੁਲ ਮਹਤੋ ਦੀ ਰਿਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਹਤੋ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੱਖੋ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਰਿਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੇਦਿਨੀਰਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸੇਰਾ ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਹਤੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਬਬੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਸਲੀਗੰਜ ਦੇ ਪੂਰਨਾਦੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰਨਾਦੀਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
"ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਆਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ "- ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪਲਾਮੂ
ਪਾਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੁਆਹ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਦਿਨੀਰਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਆਰ.ਕੇ. ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸੇਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਜਲੋਧਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਗਏ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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