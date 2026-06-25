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ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

KARNATAKA SELFIE TRAGEDY
ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 11:48 AM IST

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ਮਾਂਡਿਆ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਂਡਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਮੁਥਾਠੀ ਵਿਖੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਸਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਅੰਮਾ (52), ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ (28), ਸ਼ਵੇਤਾ (38), ਚੈਤਰਾ (20) ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮਹੇਸ਼ (30) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਨਾਪਟਨਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਜਗਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ 'ਬਿਗਾਰਾ ਊਟਾ' (ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਅਵਤ) ਲਈ ਕਬਾਲੂ ਮੰਦਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੱਲੀ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਮੁੱਤਾਠੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਿਸਲ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੈਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

'ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ'

ਮਾਂਡਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ.ਜੇ. ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਐਸਪੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਲਾਸੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਐਸਆਈ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਚਸੀ ਗੋਵਰਧਨ, ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੀਤਾ ਅੰਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਸਪੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਾਸੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਿਲਕ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਅੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ।

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KARNATAKA SELFIE TRAGEDY

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