ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

SUPREME COURT APPROVE EUTHANASIA
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 3:07 PM IST

6 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਸੈਂਟੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ (ਅਪਹਾਜਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2018 ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਣਹੋਂਦ ਸਥਿਤੀ'

15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਪਾਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

'ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।

'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ'

2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੀਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

'PEG ਟਿਊਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਹ'

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ PEG ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (CAN) 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ,ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ CAN ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ 100% ਕਵਾਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ (ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟ (PSV) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ'

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAN ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਆਦ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਏਮਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ CAN ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਮਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

2018 ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ

  1. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  2. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
  3. 2025 ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਟਕਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
  4. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸਟ੍ਰੋਸਟੋਮੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
  5. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖੋਜ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
  6. 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਛਾ ਮੌਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ
ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਹੋਰਜ਼ (2018) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
INDIA FIRST EUTHANASIA
ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
SUPREME COURT APPROVE EUTHANASIA

