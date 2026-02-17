ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : February 17, 2026 at 11:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੁਪਹਿਰ 3:26 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:57 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁੱਲ 4 ਘੰਟੇ 31 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲਖਨਊ-ਅਧਾਰਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਾਮ 5:13 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
2026 ਦੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਹਿਰਦਿਆ ਸਟੋਤਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਕਰ ਰਾਸ਼ੀ
2026 ਦੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ (ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ) ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ
2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤਣਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ
ਧਨੁ ਨੂੰ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਕੰਮ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ (ਘਟ ਬੋਲਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।